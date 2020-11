Esposa del senador Alejandro Navarro: “Estas horas son críticas”

“Tenemos la esperanza de que se recupere, sin embargo hasta ahora los médicos no nos dan aun esa respuesta”, señaló Jonatan Díaz, vocero y amigo del senador Alejandro Navarro (PRO), internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Díaz agregó que, “nos han señalado que estamos en las 48 horas que son críticas, y dependiendo como evolucione durante estas horas, va a depender como se va a recuperar el senador después de este tiempo que ha pasado en inconsciencia”.

“Pues debemos recordar que todavía no despierta después del proceso de la cirugía, lo que significa que no conocemos el estado real de la operación, si fue o no un éxito”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que “debemos recordar que el senador fue sometido a una revascularización cardiaca, y ahora está con pronóstico reservado, ventilación mecánica y en sedación, presentando una muy leve mejoría pero su estado sigue siendo crítico”.

“Por ello hacemos un llamado al apoyo, pues esta es una situación muy grave, muy triste y tenemos que seguir esperando lamentablemente antes de poder tener una noticia certera sobre cuál va a ser su situación de salud en las próximas horas”, añadió.

Por su parte, Carola Aedo, esposa del parlamentario, agradeció “a los dirigentes, a los vecinos, a tanta gente que de una u otra forma nos ha hecho llegar su amor, para con el senador Alejandro Navarro”.

“Estamos como familia muy agradecidos de todos y queremos pedirles especialmente que sigamos orando, sigamos enviando esta luz, esta energía desde todas la fe, para que él pueda evolucionar de manera positiva. Estas horas son críticas, pero él es un luchador y ahora sigue luchando y tenemos fe de que saldrá adelante”, señaló.

Con respecto a la situación en el Congreso Nacional, Jonatan Díaz explicó que “la licencia la tramitó directamente el hospital hacia el Senado. Y tenemos especial preocupación por el quórum, debido a que la próxima semana es la votación del 10%, y los cálculos dicen que habría un voto dirimente”.

“Creo que es bueno recordar que Alejandro Navarro siempre ha sido aquel voto decisivo y dirimente cuando se han decidido temas sociales, votando en favor de la ciudadanía y de los trabajadores y además, él ya había anunciado que votaría a favor del retiro del 10% para todos los chilenos y chilenas, por lo que hacemos un llamado a Senadores y Senadoras que voten a favor de este proyecto tan urgente para la ciudadanía”, cerró Díaz.