Senador Durana (UDI) se manifestó a favor de un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales

10:13 Parlamentario dijo que se inclina por la iniciativa, pero que no cree que deba ser universal.

En conversación con radio Cooperativa, el senador José Durana, dijo estar inclinándose a votar por un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, luego de que la iniciativa comenzó su discusión ayer en la Comsisión de Constitución de la Camara Alta.

Durana, quien fue uno de los senadores oficialistas que aprobó el primer retiro de fondos, dijo que "en lo personal no estoy de acuerdo en que sea universal, pero hoy día me estoy inclinando a votar a favor".

Sobre sus motivos para aprobar el proyecto, el parlamentario dijo que "básicamente por algo que me ha tocado con mucha fuerza y que muchos me dicen: lamentablemente este Chile que se está construyendo el día de mañana puede expropiar los fondos de pensiones".

El senador UDI, profundizó también en su idea de que el retiro no sea universal, y planteo que "no corresponde que aquellas personas que no han tenido ningún problema económico hoy finalmente quieran hacer uso de este 10 por ciento".