Ministro de Salud tras polémica por salarios de médicos: "No se va a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar"

11:39 El titular de Salud salió al paso de la polémica generada por una entrevista televisiva, por la que fue emplazado por el Colegio Médico. Además dijo que es posible que el per capita para la salud primaria suba en la discusión de la Ley de Presupuesto.

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió en el balance de la pandemia, a la polémica generada tras una entrevista en el programa Hola Chile de La Red, y aseguró que no habrá rebaja en los salarios de los médicos.

"No se va a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar, están determinados por ley, las contrataciones se rigen por diferentes leyes", dijo Paris, quien añadió que "no hay posibilidad de bajar los sueldos".

Además el ministro dijo que el aumento en el presupuesto de Salud en la Ley que se tramita en el Congreso fue de 9%, pero que efectivamente el alza del per capita para la salud primaria es de 1,3%. "Pero se va a discutir en la Cámara de Diputados, se aprobó en primera instancia y quedó para discusión posterior para modificar, probablemente, proponer alzas en el per capita para la salud primaria".

Respecto de los sueldos que reciben los médicos, materia que también fue abordada en la entrevista, el ministro dijo que "fue un error hablar de montos, porque crea diferencias en el equipo de salud y lo reconozco". Sin embargo, Paris descartó ofrecer disculpas por sus dichos, petición que le fue formulada desde el Colegio Médico, y emplazó a que lo haga "quien dijo que eramos muy dialogantes y que no cumplíamos lo que prometíamos y que íbamos a bajar los sueldos".