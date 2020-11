Soledad Pastorutti: "Me encanta compartir la música, porque unifica"

Con una extensa carrera por detrás, Soledad Pastorutti cumplió 40 años con uno de los discos más fieles a quien es ella en realidad.

El nuevo álbum, "Parte de Mí", es también uno de los hitos que marcan sus 25 años de carrera. "Este es el disco más íntimo y femenino que he hecho", comenta.

Bueno, llevo trabajando en este disco desde hace 3 años. Había una duda en mí de ¿dónde sigo? ¿Qué hago? Entonces me propuse que este disco fuera algo diferente a lo que yo ya había abordado en otras ocasiones y que sea más mío que nunca. Empecé a ahondar en canciones que ya tenía escritas, algunas eran pedacitos guardados por ahí, otras eran canciones casi listas y empecé a acumular estas canciones, a juntarlas y a agruparlas en un mismo lugar.

La verdad es que sí, y si hubiera sido por mí, hubiese tenido más. Me encanta compartir la música. Y es que la música es una de las pocas cosas que se pueden compartir incluso habiendo alguna diferencia entre los artistas, entre la manera de cantar, de abordar una canción, incluso de pensar. La música unifica.

Entre ese ir y venir, en uno de mis viajes a Buenos Aires el presidente de Sony en Argentina me dice "hay alguien que te está esperando en mi oficina" y cuando fui, aparece Carlos Vives, a quien ya conocía, y me propone trabajar en mi disco. Me propone a ayudarme a componer nuevas canciones y la verdad no pude decirle que no porque si hay alguien a quien veo como un referente de la música latina es Carlos.

Fue muy divertido. Me venía a buscar en bicicleta al hotel con Martín, su socio en lo que es la producción, y la verdad es que era muy lindo. Arrancábamos temprano con mucha energía, poniendo los primeros acordes a las canciones y de repente nos dividíamos en dos, Martín se encargaba más de la música y con Carlos estábamos más con la letra. Él es muy enérgico, no para nunca.