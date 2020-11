Senador Letelier y 6% para ahorro colectivo: “Es el tema que comienza a florecer”

“El actual sistema de AFP lo que hace es reflejar la desigualdad de los sueldos y como el 80% de los chilenos tiene sueldos no muy buenos para lo que son sus necesidades y las pensiones terminan siendo no muy buenas, por no decir miserables, el 70% de las pensiones de las AFP están bajo el sueldo mínimo. Por ello es importante crear un pilar solidario o sistema de ahorro colectivo basado en la seguridad social que permita transferencias intergeneracionales, intrageneracionales e intergénero”, señaló el senador PS y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier.

“Nos planteamos como oposición que no estamos dispuestos a perpetuar el modelo de AFP. El proyecto que salió de la Cámara de Diputados propuesto por el Gobierno es más de lo mismo y eso es lo que nos ha tenido trancados desde hace seis meses y finalmente parece que más que el Gobierno, senadores del oficialismo, comprendieron que las cifras que entregamos, la modelación, da mejores beneficios que el modelo que ellos propusieron. Por eso empiezan a acercar posiciones, esperemos que logren comprender que esto es urgente de resolver de una vez y por eso hemos puesto el proyecto en tabla para esta semana”, dijo en Radio Universo.

y respecto al esfuerzo contributivo que hacen todos los trabajadores que aportan el 10% de su sueldo a un sistema para sus pensiones, la segunda propuesta nuestrade tal forma de que se ponga fin a los abusos. La gente marcha en contra es porque les da pésimos resultados, incluso cuando pierden sus fondos, las AFP siguen ganando, eso genera mucha ira”, sostuvo.

“Por ende estas dos dimensiones: pilar solidario y cambiar y poner fin a los abusos de la industria, son los dos elementos de nuestra propuesta y en ambos planos sectores de ChileVamos ya comienzan a abandonar un apego ideológico a un modelo que está fracasado y se abren a crear un modelo mixto que existe en muchos países, es lo que ha propuesto la OIT y es lo que da mejores resultados. Ese es el tema que comienza a florecer y comprenderse de parte de algunos que antes no lo hacían, que el objetivo de una reforma es mejorar las pensiones más que quedar preso de ciertos modelos ideológicos que nos han capturado como país hace mucho tiempo”.

“Es lo que nosotros hemos planteado como oposición con los integrantes de la Comisión de Trabajo porque es con ellos con quienes hacemos estas conversaciones, con Rodrigo Galilea, Jacqueline Van Rysselbergue, Adriana Muñoz y Carolina Goic, ahí está la discusión más fluida, espero que retomando el debate logremos concordar que se genere un sistema nuevo de pensiones. Ese es nuestro objetivo y que el 6% que va a ir a un registro, a un ente público, todos tendrán beneficios algunos más, otros menos, las mujeres, trabajadores de bajos ingresos tendrán mayores beneficios, los hombres de altos ingresos, menos beneficio porque es un sistema de seguridad social que garantiza que la gente que cotice más en el tiempo, tendrá beneficios crecientes. Las transferencias al interior del modelo permiten cerrar brechas, las mujeres viven seis años más y eso hay que rectificar. Las personas de menos ingresos que coticen toda la vida hay que asegurarles que tengan pensiones igual al sueldo mínimo, e igual una persona de altos ingresos que gane sobre dos millones, 4 millones, siempre recibirá algo de su aporte, pero estará proporcional al promedio de sueldos del país”, agregó Letelier.

Consultado sobre la respuesta del Gobierno a esta propuesta, el senador respondió: “Yo creo que es mejor preguntarle a ellos, yo espero que sí, pero es una discusión que llevamos hace mucho tiempo, hemos esperado la respuesta de ellos. Esto de que hayan ensayado una nueva fórmula distinta a la de la Cámara, lo que llamaron el 2-2-2, yo estoy satisfecho de que lo hayan dejado de lado y hallan hecho suyo lo que dijo el Presidente después del primer retiro, cuando dijo que estamos dispuestos a avanzar en un sistema mixto y hacer cirugía mayor, eso es lo que hemos planteado y parece que hoy se abren a ello, quizás convencidos de que si no se hace hoy, igual en el futuro es lo que va a ocurrir y por ende, si queremos mejorar las pensiones, hay que acelerar la marcha, porque esos adultos mayores que tienen malas pensiones no pueden seguir esperando, hay un deber ético de mejorar las pensiones hoy y eso se ha comprendido”.

Ante la pregunta de si la discusión del 10% y de Pensiones pueden ir de la mano, Letelier dijo que “es de naturaleza distinta, algunos tienen confusión. El gobierno, respecto del retiro del 10% no está de acuerdo del todo, pero con ¿quién tienen el problema? ¿Con la oposición? No, con los propios, más de 30 diputados oficialistas votaron a favor y también con algunos senadores que han dado señal para ponerse de acuerdo con su Gobierno, pero el principal problema del gobierno es con los propios porque solo con votos de oposición no hay retiro. Entonces el problema del 10% es con los propios. En el tema de pensiones sí hay diferencias de gobierno con la oposición y tratar de juntar estas discusiones como si fueran lo mismo es un error conceptual muy profundo. Yo comparto que no es lo mejor para el sistema de pensiones, para el país, pero lo apoyaremos porque quienes se han visto impactados necesitan una mano que el gobierno no dado”.

Sobre la posibilidad de cobrar un tributo a quienes saquen el 10%, Letelier dijo que no apoyará a que las personas de altos ingresos abusen, “hubo gente de los más ricos de este país que especularon sin pagar impuestos, que los metieron en APV para tener franquicias tributarias”. “Estoy por que la gente común y de trabajo retire sin condiciones”.

“Se tiene que pagar impuestos sobre utilidades del capital y no lo pagan todos los chilenos, lo pagan las personas de ciertas rentas para arriba”, explicó sobre la fórmula para que los retiros tributen. “Hay una norma tributaria general, eso es lo que tiene que aplicarse, pagar impuesto según su renta”.

Ante la posibilidad de un tercer retiro que ponga en jaque el modelo, Letelier tomó distancia señalando que quienes estén por eso lógica “van por mal camino”. “Pensar en un tercer retiro es una lógica política, no de ayuda social frente a la pandemia, es una mirada miope para las políticas públicas y es un sacrificio dramático para los 3 millones de pensionados que esperan una reforma del modelo ahora para que les arreglen sus pensiones ahora”. “El que se retire todo el dinero perjudicará a gente de trabajo que solo podrán acceder a la pensión básica del Estado, de $ 167 mil, y al Estado que gastara mayor porcentaje de sus ingresos en pensiones y dejará de hacer otras cosas”.

Sobre la propuesta de la diputada Camila Vallejo de rebajar los quórums de la Convención Constitucional, señaló: “creo que uno tiene que respetar su palabra, se abrió un proceso de transformación, de Plebiscito, de proceso constituyente bajo cierto contexto. Algunos no querían Plebiscito para cambiar la Constitución, gente que estaba en contra (…) me parece que, si no están esos 2/3 para que quede como parte del acuerdo institucional, no puede ser que una Constitución sea de derecha o de izquierda, que gane por un voto, debe ser una casa común y lo que no quede en esa casa común, quedará como proyecto de ley, con simple mayoría”.

“La mirada de la diputada Vallejo, si bien está bien intencionada, creo que no corresponde dado los acuerdos que se han tomado y lo que implican los acuerdos para que algo quede en la Constitución”, sentenció Letelier.