Mario Rozas deja Carabineros y Piñera dijo tener el "mayor aprecio, admiración y gratitud" por su labor

10:04 El Mandatario aceptó la renuncia del ahora ex general director de la policía uniformada, quien abandona la institución luego del baleo de dos menores en un hogar del Sename. Presidente designó al general Ricardo Yañez en su reemplazo, y expresó solidaridad con los adolescentes heridos y con los carabineros involucrados en el hecho.

El presidente Sebastián Piñera informó que esta mañana aceptó la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, luego de los hechos ocurridos en Talcahuano la tarde de este jueves, donde dos menores de edad de una residencia del Sename resultaron baleados en medio de un procedimiento policial.

"Me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos. Comparto y he aceptado su renuncia. Tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rozas, una vida entera dedicada al servicio de Carabineros", dijo el Mandatario.

"Le tocó dirigir en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo" dijo Piñera.

El presidente además informó que designó al general Ricardo Yañez en reemplazo de Rozas, de quien el Presidente dijo que "asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias del general director, y le hemos hecho el encargo de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros".

Piñera además dijo desearle "una muy buena vida" a Rozas y expresó muestras de solidaridad con los menores heridos en el incidente y también con los carabineros que participaron del hecho.

Las peticiones para que Rozas dejara el cargo tuvieron su auge tras el estallido social. Sin embargo, ante la negativa del gobierno, continuó a la cabeza de Carabineros, generando una serie de cuestionamientos por parte de la oposición.

Su nombre volvió a ser criticado tras el caso Pío Nono, donde sumado al paro camionero desencadenó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, y de paso, surgieron voces que volvían a pedir la renuncia del general.

Días después, al asumir la cartera Rodrigo Delgado, la petición de salida se mantenía. Sin embargo, el 6 de noviembre su permanencia fue ratificada con la renovación del Alto Mando de Carabineros para el 2021.