Pablo Longueira calificó inhabilitación para sufragar como una "vergonzosa maniobra"

Pablo Longueira, reaccionó a la inhabilitación de su derecho a sufragar, hecho que no le permitiría participar en las elecciones para la presidencia de la UDI.

El ex ministro cuestionó la determinación que se tomó en el marco de la preparación del juicio oral por el caso SQM, donde Longueira es acusado por cohecho y delitos tributarios.

“Me costaba pensar en otras formas más denigrantes de persecución y humillación. Hace más de dos años que se cerró la investigación, desde entonces clamo para que el Ministerio Público deje de rehuir el Juicio Oral y me den al fin la oportunidad de enfrentarlos”, dijo a través de un comunicado.

Además, en el mismo documento indicó que a "menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el SERVEL me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato. Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de 2 años, desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente plebiscito”, agregó.

Con ello, insistió en que "está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría. El tiempo se encargará de desenmascarar a los articuladores de esta oscura operación“, cerró.