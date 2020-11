Parlamentarios comparten audio de diputado de la UDI sobre nuevo general director de Carabineros: “Es más zurdo que la chu…”

A través de redes sociales, algunos parlamentarios han compartido un audio, donde se escucha al diputado de la UDI, Javier Macaya, conversando con su par Patricio Melero, sobre la designación del nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En el registro, inicialmente publicado por el diputado de RD, Jorge Brito, Macaya dice que “el general director de Carabineros es más zurdo que la chucha”, a lo que Melero responde.. “¿Yáñez? ah sí ¿ah? lo tienen como muy bueno”.

Macaya dice haberle entregado la información a Chadwick, “pero no me pescaron”, la que según explica en la conversación, obtuvo a través del presidente de la UDI en San Fernando, quien es vecino de la familia de Yáñez.

“Es muy de izquierda” dice Macaya, a lo que Melero responde “puede ser bueno”.

Luego el mismo Javier Macaya través de su cuenta de Twitter se disculpó por las palabras que utilizo en el audio que conversa con su par y expresó su apoyo al nuevo general director de Carabineros.

"Siempre he respaldado a carabineros. Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo General Director Ricardo Yañez", escribió.