Ex ministro Víctor Pérez reemplazará a Longueira en carrera por la presidencia de la UDI

16:59 El anuncio fue realizado después que se informara que el ex presidenciable se encontraba inhabilitado para sufragar. Esto, horas antes de que se cumplan los plazos para inscribir las candidaturas para las elecciones internas del partido.

El ex ministro del Interior Víctor Pérez, será la figura que reemplazará al ex senador Pablo Longueira en la carrera por la presidencia de la UDI.

Las candidaturas a elecciones internas del partido tienen como plazo de inscripción este viernes. Y debido a la inhabilidad de Longueira para sufragar, se tomó la decisión de abrir el camino a Pérez.

Fue durante esta jornada cuando se conoció en registros del Servel la situación del ex presidenciable, escenario que no le permitiría presentar su candidatura, ni votar en las primarias municipales de fines de noviembre.

A través de una declaración, Longueira dio a conocer la determinación, volviendo sobre la inhabilidad y la sorpresa que causó y que se enmarcaría en la preparación del juicio oral en su contra por el caso SQM, donde es acusado por cohecho y delitos tributarios.

"Como todos nos hemos enterado esta mañana, en una oscura maniobra de última hora, se ha buscado impedir mi postulación a la presidencia de la UDI", sostuvo, añadiendo que "esta mañana nos juntamos todos los miembros de mi directiva y acordamos solicitarle a Víctor Pérez que me reemplace. Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado".