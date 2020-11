Tatuadores y tatuados explican el "boom" que la tinta ha tenido este 2020

"Durante el confinamiento la gente no tenía mucho que hacer y quería tatuarse, entonces hubo mucho trabajo. Después influyó también el retiro del 10%, que fue un punto clave para que las agendas de muchos colegas se llenaran. Y a partir de septiembre, como se ha podido salir más, se ha vuelto todo más evidente". Para el tatuador Felipe Oyarce (@felink_) estos fueron los principales factores que desencadenaron un "boom" de la demanda por hacerse tatuajes durante los últimos meses en el país.

En esto coincidió Rodrigo Recoleta (@recoletattoo), quien aseguró que fue grande su sorpresa al encontrarse con que la pandemia del covid-19 no redujo su clientela, sino que ocurrió todo lo contrario. Y algo similar destacó Diego Rojas (@flyingmonkey), profesional que aseguró que muchos tatuadores volvieron a trabajar en pandemia debido a que "había mucha gente que quería tatuarse, una locura por los tatuajes que empezó antes del primer retiro del 10%".

¿Qué tatuajes?

Rodrigo Recoleta contó que este año le ha tocado mucho hacer imágenes religiosas, mandalas y también familias de leones, es decir, leones adultos con sus crías. En tanto, Felink, quien ya tiene la agenda copada hasta fines de febrero, comentó que le han pedido "muchos retratos de gente que se ha muerto de covid, muchos tatuajes en memoria de estas personas. Eso es lo más fome de la pandemia, que la gente llega a tatuarse, pero retratos de personas que murieron".

Entre quienes se han tatuado los últimos meses figura el ingeniero comercial Sebastián Navarrete, quien hace unos meses puso una pizzería (@pizzaladefinitiva) junto a su primo Gabriel Prat. ¿Qué se hizo? Un trozo de pizza con pepperoni (ver foto).

"Estaba con miedo de partir con este emprendimiento y quise que algo me recordara que es mejor decir 'me arrepiento' que 'por qué no lo hice'", contó Navarrete.

Por unas flores y la palabra "creer" optó la diseñadora de vestuario Macarena Castro (@magicstitcheshm), quien ha visto crecer su pyme de aros hechos a mano y quiso tener siempre presente que debe creer más en sí misma. Mientras la periodista Thyare Cabello (@t.hyare) se hizo unas flores acompañadas de la palabra "resiliencia".

También se tatuó hace poco Juan Pablo Milic, fundador de la banquetera Oído Chef (@oidochefchile) y autodenominado "coleccionista de tatuajes", quien eligió un escorpión en homenaje a su pareja, Javiera, quien nació bajo ese signo zodiacal.