"Soy anticomunista": los dichos de Marcela Vacarezza que abrieron el debate en Twitter

Polémica generó Marcela Vacarezza, luego de contestar un tuit del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, sobre el proyecto que para modificar el quórum de la Convención Constituyente.

"El PC se restó. Las reglas del juego estaban claras y esas reglas ganaron con el Apruebo. ¿No les gusta la democracia? Solo cuando les conviene, parece", fueron las palabras de la animadora.

En la misma línea, comentó una publicación de la diputada Camila Vallejo: "Y dale con que las gallinas mean".

Minutos más tarde, una usuaria de la red social respondió a la rubia: "Se te está saliendo lo anticomunista, como si las personas de a pie fueran simpatizantes de los partidos políticos. Al final ellos se arreglan solos. Defiendes el sistema instaurado por la derecha que solo defiende a los ricos y fachos como tú".

Vacarezza no dejó pasar y reaccionó diciendo: "No se me sale. Soy anticomunista".Ante esto, Jaime Coloma entró en la converación, replicando: "Interesante declaración. Sería bueno saber qué significa y qué relato socio/conductual conforma. Decirse antialgo ¿significa qué? ¿Avalo su destrucción, invalido de plano su voz, no discuto con alguien que piensa así?".

Aludida, la animadora escribió que "‘Anti’ es contrario u opuesto. Y eso es. Soy contraria a la visión política, social y económica que tiene el comunismo. Los seres humanos somos mucho más que seres políticos, por lo que podemos reencontrarnos en otros ámbitos".