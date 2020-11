Pizarro (DC) dijo que senadores de oposición no aprobarán retiro de 10% del gobierno pero "vamos a posibilitar que siga la tramitación"

El senador Jorge Pizarro (DC), quien preside las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo que esta jornada analizarán el proyecto de segundo retiro del 10% de fondos previsionales presentado por el gobierno, se refirió a la iniciativa y dijo que “lo determinante para mí es que se apruebe el segundo retiro”.

“Ahí viene el tema de si los ingresos más altos deben pagar impuestos, y a mí me parece lógico que paguen impuestos”, dijo el parlamentario en conversación con radio Cooperativa.

Pizarro dijo además que “"Los senadores de oposición no vamos a aprobar ese proyecto (del gobierno, pero) vamos a posibilitar que siga la tramitación, porque si mañana en la tarde, supongamos que el gobierno logra alinear a sus senadores, y no tenemos el quórum la reforma se rechazaría y no tendríamos posibilidad de retiro e implicaría que tuviéramos que aprobar el retiro planteado por el gobierno, pero sin los requisitos que establece”.

El senador de la DC aseguró que en las comisiones el proyecto será aprobado para su discusión, con votos de los parlamentarios del oficialismo.

Respecto de los hechos de violencia que se produjeron en Santiago, Concepción y otras ciudades del país, luego de que el gobierno anunció su decisión de recurrir al TC por el proyecto del segundo retiro que ya se tramita en el Congreso, Pizarro dijo que “ distinguiría; quienes siguen manifestándose de manera violenta, van premeditadamente a generar violencia y delinquir, digamos las cosas como son. No creo que estén preocupados de la discusión en Congreso o si el Gobierno fue al TC”.