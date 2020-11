[FOTO] Dalma Maradona se despidió de su padre: "No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos"

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!".

Así inició Dalma Maradona, la dedicatoria pública con la que se despidió de su padre Diego Maradona. A través de su cuenta de Instagram acompañó sus palabras con una imagen de su niñez junto al astro trasandino.

"Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver", continuó.





"Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... no puedo... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre", cerró, emocionando a sus seguidores.