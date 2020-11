"Aléjate de Pedro Ruminot": el consejo que recibió Alison Mandel cuando entró al "Club de la Comedia"

Alison Mendel contó en el espacio que se transmite por Instagram "Socias", un episodio que vivió cuando entró al "Club de la Comedia".

"Dos personas conocidas, súper bélicas, me dijeron ‘¿vas a entrar al Club de la Comedia? ¿Te doy un consejo? Aléjate de Pedro Ruminot. Aléjate, ese weón es malo, es bélico, te va arrastrar’. Y yo ‘ah, ya, ¿y quién es Pedro Ruminot?’ y me puse a googlear. ‘Uh, iguals’. ‘Pero aléjate, no s

e te ocurra mezclarte con él porque el es malo’”, contó.

Las palabras sobre su actual marido la sorprendieron en un principio. Sin embargo, hoy se lo toma con humor. “Me da mucha risa, porque después yo me puse a pololear con el Pedro”.

Tras esto, aseguró que la "esa gente empezó a desaparecer de mi lado, pero empezó otro consejo, ‘sal de ahí, esa weá no tiene futuro, tiene hijos, ¿cómo te vas a meter con un weón con hijos?’. Y yo decía ‘sí, igual complejo, puede ser, no sé’. Yo ahí paveando por la vida".

Sin embargo, con su relación aún más avanzada despejó sus dudas sobre los rumores. "Le dije ‘oye, yo igual te tenía miedo’. Le dije ‘cuando yo iba a entrar el Club de la Comedia esas personas que son conocidas y bélicas me dijeron que no me metiera contigo’. Y el Pedro me contó la historia pasada, por qué me decían eso”.