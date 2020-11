Caso Poblete: Marcela Aranda llegó a un acuerdo con jesuitas pero afirma que "fue una decepción terrible"

Esta jornada Marcela Aranda, la denunciante del sacerdote Renato Poblete por abuso sexual, conversó con La Tercera donde abordó el acuerdo al que llegó con los jesuitas.

La teóloga contó al medio antes nombrado que "tuvimos varias conversaciones, unas diez veces, para tratar de hacer entendible cuál era el sentido de lo que yo estaba pidiendo, pero se dieron una serie de excusas, de que la compañía no se puede hacer cargo de por vida de alguien. Me sentí revictimizada, como que me pagaban, como que me hacían un favor".

Tras esto, Aranda en junio decidió cerrar el capítulo y aceptar el acuerdo. Sin embarga señala que "fue una decepción terrible, me angustié. El dinero no te repara la vida, por muy importante que sea la cifra, porque la sensación que tienes es: 'Mira, yo te doy esto, ya no molestes más'. Es una sensación de abandono".

Al abordar el monto, la teóloga afirmó que "prefiero no decirlo, porque esta catalogación que se hizo de los abusos dejó a gente muy dañada, por abusos catalogados como leves".