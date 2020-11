Ministro de Hacienda e impuesto al 10%: “Por cada persona que gana $ 700 mil hay 80 personas abajo de ella, que ganan menos”

En conversación con radio Sonar, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó su rechazo a que se limite el número de personas cuyo eventual retiro de un segundo 10% de fondos previsionales quedará afecto a impuestos.

Ello, debido al avance del proyecto enviado por La Moneda, que fue aprobado por el Senado y que esta jornada comenzará a ser revisado por la Cámara de Diputados.

“Las exenciones tributarias no son una buena salida”, dijo Briones, ante la posibilidad deslizada por varios diputados, de analizar ese punto del proyecto.

El titular de Hacienda además dijo que “tenemos una estructura de impuesto a la renta donde 8 de cada 10 chilenos están exentos, porque están con ingresos formales por debajo de los aproximadamente $700 mil”.

Briones también planteó que “por cada persona que gana $ 700 mil hay 80 personas abajo de ella, que ganan menos de $ 700 mil (…) uno podrá discutir si los sueldos son malos o cómo los mejoramos, pero eso es lo que tenemos hoy”.

“Sabemos que dos de cada tres pesos retirados corresponden a personas que no han perdido su pega, entonces si ustedes retiraran, ¿les parece correcto que no pagarán el impuesto que no pagaron antes? Porque no es establecer un impuesto nuevo, es simplemente aplicar el régimen general”, explicó el ministro.