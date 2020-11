Piñera: "Tengo fe y confianza que, con ajustes, el modelo chileno no se va a tirar por la borda"

El presidente Sebastián Piñera abordó en el XIII Foro Atlántico: "Iberoamérica y el mundo, desafíos pospandemia", las protestas sociales que se llevaron a cabo en el país en octubre de 2019.

Piñera, según consignó T13.cl, dijo que en las manifestaciones surgió "una demanda por acelerar una mayor equidad, una mayor igualdad de oportunidades, una demanda por combatir con más fuerza y menos tolerancia con los abusos".

Añadió que con eso, "surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia, de las reglas del Estado de derecho".

El Presidente además dijo que "tengo fe y confianza que, con ajustes, el modelo chileno no se va a tirar por la borda, y que vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución".

En su análisis político el Mandatario además aseguró que en el país surgió "una izquierda muy radical, muy extremista que no respeta los principios básicos del Estado de derecho", y que la centroizquierda "ha estado demasiado presionada por ese grupo".

"Hasta ahora esa izquierda que no tiene los votos, pero muchas veces anda de la mano con la violencia y anda de la mano del populismo y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde", dijo.

Sobre la nueva Constitución, el Presidente aseguró que "debe recoger las tradiciones republicanas, los valores como el valor de la libertad, que recoja derechos esenciales y Derechos Humanos de todos".