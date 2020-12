Ex presidente Sochimi pide no ir a ver el eclipse a La Araucanía: “Vamos a ir a infectar y a infectarnos”

En el sur hay varios problemas, sigue con una tasa de casos por 100 mil habitantes muy alta, sigue con un R -o sea se contagia más de una persona por cada infectado-, oy como bien dices, Temuco está incluso en cuarentena, por lo tanto, qué más decir.Así de tajante fue esta mañana el médico internista y ex presidente de la Sochimi, Tomás Regueira, frente al evento astronómico que se desarrollará el próximo 14 de diciembre en La Araucanía, y que promete atraer a gran cantidad de personas a una zona con elevadas cifras de contagio y con comunas aún en Fase 1, es decir, en cuarentena. Por ejemplo, Temuco está en Cuarentena, pero no hay cordón sanitario en sus ingresos por ahora, una definición que el Minsal debiera resolver en estos días.

El ex presidente de la Sochimi indicó en Radio Universo que “esperaría la responsabilidad, que se apliquen las fiscalizaciones, porque tú no puedes viajar a una comuna en Fase 2 o Fase 1, por lo tanto, que se apliquen las fiscalizaciones, los cordones sanitarios y que la gente entienda que también la responsabilidad es personal (…) Unoespera que entiendan todos, autoridad y comunidad, que los hospitales no van a dar abasto si no hay una conducta responsable y la fiscalización es suficiente para que no se den aglomeraciones indeseadas” en Temuco, Los Ríos y otras zonas del sur. “Es complejo, muy complejo”.

“El escenario es bien adverso, por eso el ministerio decide tirar este anuncio de que el riesgo está en enero por las aglomeraciones posibles de diciembre”, advirtió frente a la situación general del país y en alusión a la advertencia del Ministerio de Salud sobre la posibilidad de que se registren 9 mil casos diarios en una probable segunda ola. “Teníamos 900 camas, (…) actualmente estamos con 2.200 camas, 230 % arriba de los normal, de las cuales están ocupadas en un 85%, o sea 1.800 pacientes. Hoy tenemos el doble de pacientes que teníamos en enero. (…) En el peak de la pandemia tuvimos 3.200 camas, hoy tenemos 2.200. Si tenemos que llegar a 4.200 como dijo el ministro es algo muy malo, que se va a asociar a mucha mortalidad por pérdida de calidad de la atención, por lo tanto, comparto el mensaje del ministro en términos de volver a instalar una percepción de riesgo (…) comparto que el ministro se ponga en el peor escenario posible”.

Regueira señaló que “no nos da el personal, el equipo, el entrenamiento para dar atención a todos” y pidió que la gente “no haga grandes celebraciones, que se junte al aire libre, que lleve el registro de quienes están. Planifiquen para no poner en riesgo a su familia y a los demás”.