Ministro de Salud afirmó que "no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima"

Esta jornada el Ministro de Salud, Enrique Paris, abordó la eventual segunda ola que posiblemente sea enero la cual podría alcanzar los 9 mil contagios diarios.

Ante eso, la cartera maneja maneja tres escenarios posibles, no deseable, otro moderado y un tercero catastrófico para mediados de enero.

El secretario de Estado conversó con radio Pauta y expresó que "en este minuto, si me pones entre la espada y la pared, obviamente que en La Araucanía, en la Región de Los Lagos o la de Los Ríos, incluso Valdivia y Puerto Montt están en cuarentena, es imposible que nosotros digamos que hoy día, esta semana, vamos a tener la posibilidad de hacer turismo ahí".

"No es solamente responsabilidad de la población", agregó sino también de las autoridades sanitarias.

Paris aseveró que "en este minuto, yo no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima". "Las PCR son más altas en el sur que en el norte".

Y añadio que "en este momento, hoy día, yo no pensaría en ir de vacaciones, a no ser que ellos hagan el esfuerzo máximo para bajar —en conjunto con la autoridad, no le estoy pidiendo solamente a ellos— las cifras, sino es imposible".

En cuanto a la vacuna, el titular de Salud señaló "pensamos que debe ser voluntaria porque si alguna persona, ni Dios lo quiera, tiene alguna reacción adversa, que puede ser mínima, la sociedad va a tener una reacción muy negativa porque va a decir que lo obligaron a vacunarse. Por eso es voluntaria. El que no quiera vacunarse no se le va a perseguir ni obligar, esto es absolutamente en base al convencimiento que vea en el asunto de la ciencia y la voluntad de las personas", cerró.