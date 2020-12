Corpesca: SII salió a explicar por qué no perseveró contra Orpis e Isasi quienes fueron absueltos de delito tributario

17:34 Esta jornada se conoció el fallo del caso donde el ex senador fue condenado por cohecho y fraude al Fisco y la ex diputada por cohecho. Ambos, sin embargo fueron absueltos de delito tributario debido a la decisión del SII. El ente anunció que estudia acciones legales por la desestimación del cargo en contra del ex senador.