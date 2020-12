Presidente de la CNC y dichos de Paris sobre vacaciones en el sur: "Fue un balde de agua fría, no hay para qué echarle más leña a la hoguera"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, salió al paso en conversación con radio Universo, a los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, quien ayer recomendó no ir de vacaciones al sur, debido a la alta circulación viral del covid en la zona.

"Fue un balde de agua fría, no hay para qué echarle más leña a la hoguera,esos dichos no aportan nada, yo creo que se equivocó", dijo el presidente del gremio de los comerciantes.

Melero además se refirió a las expectativas que genera en el sector turístico el eclipse solar del lunes 14, que será 100% visible en La Araucanía, y dijo que "jamás en la CNC hemos estado en contra de las medidas sanitarias, lo que hemos pedido es que se nos deje trabajar conforme a los protocolos sanitarios", en respuesta a las voces que solicitan mayores medidas para garantizar la seguridad sanitaria.

El presidente de la CNC planteó que "si no se puede proveer el servicio hay que devolver la reserva…", en caso de que llegado el momento, se aplican duras medidas restrictivas, en la eventualidad de un empeoramiento de las condiciones sanitarias. "El sector turístico tendrá que adaptarse a esta realidad, no me haría un atado, la plata tiene que devolverse, si no quién va a hacer una reserva", añadió.