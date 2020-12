Delgado y DD.HH.: "Si en mi mando se ha cometido un error, no perdería la posibilidad de pedir perdón"

08:25 El ministro del Interior indicó que "el mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan en el futuro".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que no perdería la posibilidad de pedir perdón si en su gestión se ha cometido un error en materia de Derechos Humanos.

El secretario de Estado hizo un balance de su llegada a La Moneda, como también la percepción que ha tenido su llegada al cargo desde los sectores municipales.

En esa línea, indicó que tiene "un sello distinto" y que cree que "mi rol, y el liderazgo que represento, por el cual me invitaron a participar en este cargo y a tomar este desafío, justamente tiene que ver también con mostrar otro tipo de sensibilidades, que es lo que la gente hoy día valora. Si ves todas las encuestas de opinión, la gente valora muchísimo los liderazgos locales, los temas que realmente aquejan a las personas", dijo a La Tercera.

"Estamos en un momento en el cual en el mundo se está dando un punto de inflexión en distintas materias. Los liderazgos en el mundo también están cambiando. Represento claramente un tipo de liderazgo distinto para un cargo que es muy tradicional. Espero que me evalúen por cómo este nuevo liderazgo le dio una nueva energía al cargo", señaló.

En materias de Derechos Humanos, el jefe de Gabinete indicó que "el mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan en el futuro", eso en relación a una entrevista al General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien indicó que no podía pedir perdón por los casos de violaciones a los DD.HH que están en investigación.

"Si tuviese que vivir una situación compleja en la cual hay alguna omisión o alguna situación que en mi mando, como ministro del Interior, haya cometido un error, no me perdería en la posibilidad de pedir perdón. Lo pediría, no tendría ningún problema en hacerlo", decretó Delgado.

Finalmente, en relación a la visión que debe tener Carabineros como institución, el secretario de Estado dijo que "directa o indirectamente, la gente más humilde de este país necesita una institución de Carabineros que responda a sus necesidades. Que vuelva a ser la policía de proximidad, que volvamos a robustecer la relación de la comunidad con ese carabinero que los cuidaba, que patrullaba, que prevenía, que incluso -me tocó ver como alcalde-, dedicaban su tiempo los fines de semana a hacer escuela de fútbol con los niños. Ese es el carabinero que quiero"