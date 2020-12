Autoridades piden "solidaridad" para desincentivar viajes masivos de turistas a mirar el eclipse

Diego Gotelli C.

A una semana de que Chile sea testigo del eclipse total de sol, el último en tres décadas, los habitantes de la zona epicentro del "apagón" coinciden en una postura a esta altura transversal en La Araucanía y Los Ríos: que no lleguen hordas de turistas motivados por el evento astronómico.

Si bien hace unas semanas el rubro turístico y las autoridades aumentaban sus expectativas para sacar réditos del hito del 14 de diciembre tras la apertura de fronteras, ahora el recrudecimiento de la pandemia y el temor a un empeoramiento previo al verano los llevó a apostar por un menor ingreso de afuerinos.

"No era lo que queríamos. Queríamos potenciar a la región en su máximo esplendor, pero no podemos olvidar que estamos en pandemia. La condición sanitaria de la región no es buena, al contrario, es alarmante en cantidad de casos y en como está hoy la red asistencial", comentó la seremi de Gobierno en La Araucanía, Pía Bersezio.

La autoridad, quien ha liderado la coordinación local para potenciar el eclipse, reconoce que la estrategia en los últimos días antes del fenómeno es desincentivar una llegada masiva de personas, a fin de evitar posibles aglomeraciones que faciliten la propagación del virus.

"Es muy entendible que quieran venir a nuestra región, es un evento astronómico espectacular, pero esto va a durar dos horas, y por dos horas no podemos hipotecar toda la temporada del verano, que es principal flujo de utilidad de los empresarios para el resto del año", explicó.

Una mirada similar manifestaron la semana pasada locatarios y la alcaldía de Pucón, quienes instaron a evitar ingresos masivos para no retroceder en el plan Paso a Paso.

Turismo responsable

Bersezio aclaró que no se prohibirá el ingreso de visitantes, quienes podrán llegar a comunas en Fase 3 o 4, pero recordó que se dispuso un plan que incluye el cierre de accesos a la zona desde la madrugada del lunes 14 y controles para impedir el tránsito de personas confinadas.

Pero más allá de la fiscalización, la seremi apeló a la "solidaridad" de quienes quieran visitar la zona. "Esperamos que la gente sea responsable y que no tengamos rebrotes, porque finalmente los únicos que van a verse perjudicados somos quienes vivimos acá en la región", señaló.

Un llamado al turismo responsable es el que también hizo la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), desde donde instan a que quienes vayan a viajar organicen su arribo y estadía con antelación, para que no lleguen más visitantes de lo que la infraestructura local puede soportar.

"Esperamos que no haya una invasión de turistas que genere atochamientos, sino que sea un turismo organizado", dijo su vicepresidenta ejecutiva, Helen Kouyoumdjian.

La representante contó que tras una oleada inicial de cancelaciones ahora se han reactivado "tímidamente" las reservas en el sector, pero ratificó que la principal apuesta del rubro está puesto en "no hipotecar" la época estival.

No prestar los lentes

Especialistas de la red VidaIntegra señalaron que para ver el eclipse de forma segura se deben usar las mismas medidas que para el "apagón" del 2019, es decir, lentes certificados y no mirar prolongadamente el sol, a lo que se suman resguardos sanitarios como mascarilla y distancia social. También aconsejan no compartir con otros las gafas solares, pues al estar en contacto con el rostro pueden propagar el covid.