Ministro de Salud explicó funcionamiento de la vacuna Pfizer y afirmó que no cree "que pueda producir problemas"

En una conversación con el matinal de Canal 13, "Bienvenidos", el ministro de Salud, Enrique Paris, explicó el funcionamiento de la vacuna Pfizer y las dudas que existen sobre ella.

En esa línea, el secretario de Estado comentó que "estas vacunas que hace Moderna, que hace Pfizer, que es con ARN, obviamente que puede producir alguna inquietud" en la población.

Paris además detalló que "el ácido ribonucleico va directo al ribosoma, no entra al núcleo de la célula; para tranquilizar a la gente, porque mucha gente ha dicho que va a entrar al núcleo y me va a cambiar la información genética, no es así. No, el ARN mensajero no se mezcla con el ADN".

"Es una vacuna que es muy interesante en su mecanismo de acción, porque no entra en el núcleo de la célula, entra al ribosoma, hace que el ribosoma produzca la misma proteína del coronavirus y el organismo produce anticuerpos en contra de esa proteína. Y ése es el mecanismo por el cual crea la defensa. Por lo tanto, no interfiere en el ADN", añadió.

También el jefe de la cartera explicó que "el ácido ribonucleico mensajero, científicamente, no tiene por qué producir alergias" y en ese contexto manifestó que "tendría que ser alergia al mecanismo transportador, porque es una nanopartícula de grasa que lleva el ARN mensajero".

"Nosotros tenemos bastante tranquilidad". "Ésas se han usado por decenas de años y no producen problemas (...) Por lo tanto, no creemos que con esa vacuna, que es la de Sinovac, tengamos problemas", añadió Paris.

Finalmente, aseveró que "los problemas podrían estar con estas vacunas innovadoras, pero yo he leído y creo que no son vacunas que puedan producir problemas".