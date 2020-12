Rafael Garay aseguró haber tenido un "acercamiento" con Netflix: "Les dije que no"

"Tengo un plan para devolver el dinero a las 29 víctimas. Escribí un libro y ya tuve un acercamiento con gente de Netflix", aseguró Rafael Garay, empresario que fue condenado a siete años de prisión por estafa, pero que se encuentra en libertad desde mayo de 2020.

Según consignó La Tercera, espera llevar el contenido de su libro a la plataforma y con el dinero obtenido reparar a sus víctimas.

Sobre Netflix y la conversación que dijo tener, aseguró que "les dije que no, para tener otras instancias de negociación una vez fuera", sostuvo Garay, asegurando que "a muchas víctimas no las conocía. Me dolió escuchar relatos, no sólo por daño patrimonial, sino que moral".

"Ellos perdieron la confianza. Ese daño es irreparable y profundicé en la construcción del daño causado. Antes era algo teórico, porque cometí un delito tipificado. Merezco lo que pasó. Era lo que correspondía", añadió.