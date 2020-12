Nubosidad taparía el momento peak del eclipse de este lunes

08:24 Expertos afirman que la llamativa corona solar no se verá por el pronóstico climático. Diego Gotelli C.

Los segundos en que la Luna cubrió por completo al Sol, generando un anillo de luz, fue uno de los momentos más esperados por quienes apreciaron el eclipse total de 2019, algo que probablemente no podrán disfrutar quienes avisten el nuevo fenómeno solar que ocurrirá el próximo lunes.

Es que según expertos, el negativo pronóstico climático para ese día hará difícil ver la llamada "corona solar", el momento peak del eclipse.

El pronóstico actualizado ayer por la Dirección Meteorológica prevé que las regiones de La Araucanía y Los Ríos, donde la oscuridad será total, tendrán una mañana con lluvia y una tarde nublada y con chubascos mientras se desarrolle el evento cuya totalidad comienza a las 13:03 horas.

"Esta nubosidad afecta mucho", comenta Amelia Bayo, doctora en Astrofísica.

La académica de la Universidad de Valparaíso detalla que la condición climática permitirá ver -usando lentes especiales- a la Luna interponiéndose en el camino del Sol, pero no así la corona, pues ésta no tiene la suficiente luminosidad. "El eclipse es un juego de sombras y para percibir el cambio de brillo se necesita que antes esté más brillante", explica la experta.

El mismo análisis entregó en la víspera Juan Carlos Beamín, astrónomo colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía, quien en radio Infinita ratificó que no se verá "el fenómeno más lindo" del evento. "No se vería nada, ni con telescopio. No hay nada que hacer", lamentó.

Pese a ello, Bayo aseguró que habrá otros fenómenos "bonitos" de ver, como la oscuridad total a pleno día, el proceso de cubrimiento del Sol y el anómalo comportamiento de los animales.