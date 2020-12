Briones y ayudas sociales en pandemia: "En los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes"

13:10 Sus declaraciones fueron en el marco del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que surgió luego de que parlamentarios de todos los sectores afirmaron que el Gobierno no ha llegado a tiempo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a su gestión durante la pandemia en el país, asegurando que en los primeros meses se habría podido llegar antes con la ayuda económica para las familias que vieron afectados sus ingresos.

Sus declaraciones fueron en el marco del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que surgió luego de que parlamentarios de todos los sectores afirmaron que el Gobierno no ha llegado a tiempo con las ayudas sociales.

"En esta vorágine uno toma muchas decisiones con información incompleta, por lo tanto hay aciertos y errores, y con el espejo retrovisor siempre es fácil decir que pudo haberse hecho distinto. Pero en el tema de los ingresos de emergencia me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar antes y de manera más amplia, cuestión que vino después", afirmó el ministro en una entrevista con La Tercera.

"En los primeros meses de la pandemia pudimos haber llegado antes. Con todo, el esfuerzo desplegado luego es enorme. Solo en transferencias directas el gobierno ha gastado más de US$6 mil millones, US$1.000 millones por mes", recalcó.

Asimismo, indicó que: "Los retiros en torno a US$35 mil millones son varias veces la caída en los ingresos que ha sufrido Chile. Entonces, cuando me dicen que esta plata la debería haber puesto el Estado, pregunto: ¿qué país del mundo ha gastado 15 puntos del PIB solo en transferencias directas? No existe. Es falsa esta idea de que el gobierno no ha hecho nada. Hemos hecho un esfuerzo histórico, el mayor de la región, reconocido por organismos internacionales".