Macaya no descarta posible primaria presidencial entre Matthei y Lavín

El recién electo presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, abordó el futuro de la colectividad gremialista tras su triunfo en las elecciones internas de este sábado y aseguró que deben abrirse a nuevos temas.

Al referirse sobre lo que le gustaría impulsar en su gestión, el diputado admitió que le gustaría que se abrieran al diálogo. “Sin renunciar a los que son nuestros principios, sí hay que conectarlo a las nuevas preguntas que se están haciendo en Chile”, admitió en Mesa Central de Canal 13.

En ese sentido, dijo que la postura de la UDI es defender a “la familia” como núcleo fundamental de la sociedad en el marco del debate constituyente. Sin embargo, al ser consultado sobre la apertura a votar en favor del matrimonio igualitario, dijo que “tenemos distintas posiciones al interior de la UDI”.

De paso, Macaya manifestó que “lo que necesita Chile y la UDI es conversar más, lograr acuerdos”.

Por lo mismo, fue consultado sobre la apertura de Chile Vamos de cara a las elecciones de constituyentes, no descartó que se acojan propuestas desde los desencantados de la ex Concertación hasta el Partido Republicano.

En relación a las elecciones presidenciales, dijo que Evelyn Matthei y Joaquín Lavín son las caras más visibles de la candidatura presidencial. “A mí me gustaría conversar con ellos, pero no descarto ningún mecanismo (para poder definir quién irá a los comicios)”, dijo y no descartó que los dos vayan a una elección primaria.