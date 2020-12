Vicepresidenta de la Sociedad de Medicina Intensiva: "Hoy las camas críticas están casi llenas. Sería compleja la segunda ola"

El aumento de contagios a nivel nacional y el recrudecimiento del coronavirus en la Región Metropolitana no sólo es seguido de cerca por las autoridades, sino que también por el personal de la salud quienes esperan a toda costa que se frene la escalada de contagios pues podría derivar en una nueva presión sobre una red asistencial ya cansada.

"Todavía no tenemos un gran número de pacientes covid hospitalizados, la última cifra que tenemos habla de un 30% de pacientes. El problema es que la ocupación de las camas críticas a nivel país está muy alta, a un 85%, en su mayoría por pacientes críticos habituales, y si sobre eso comienza a aumentar el número de pacientes covid será complejo", comenta Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi).

La también jefa de la unidad de pacientes críticos del hospital clínico de la Universidad de Chile relata que la situación actual de la red hospitalaria es peor que cuando se prepararon para la primera ola, pues hoy cuentan con el doble de camas de ese entonces pero "con una ocupación aún mayor".

"En la primera ola hubo que reconvertir y aumentar las camas críticas, el problema es que ahora esas camas críticas ya están aumentadas, ya están prácticamente llenas y si sobre eso se viene una segunda ola es muy difícil poder agrandar un buen número de camas críticas", alerta la doctora.

Eso dependerá de cómo la población acate las medidas que se están tomando ahora. Si los números de casos se mantienen o se logran disminuir nos alejamos de esa fecha, pero si esto sigue aumentando la segunda ola está ad portas, probablemente entre fin de mes y principio de enero. Si para el 21 de diciembre no tenemos un descenso considerable en los casos, se van empezar a aumentar el número de camas críticas que se necesitan para funcionar con todos los pacientes, tanto covid como no covid.

Hubiera sido muy riesgoso esperar más de lo que se hizo para decretarlo. Lo que tenemos que ver es si realmente la población va a respetar las medidas, considerando que estamos en una época en que suelen viajar, ir al comercio, que es precisamente lo no recomendable de hacer ahora.

La movilidad en estas fechas significan mayor número de pacientes en las camas críticas y si a los traumatismos por accidentes que se pudieran sufrir le agregamos un aumento en la necesidad de camas críticas por covid claro que los números (de disponibilidad de camas) se van estrechando, pero no quiero decir que vamos a llegar a no tener camas. Por eso es importante que la gente trate de disminuir la movilidad al máximo.

Es que este fin de año no es corriente. Este año para muchos es muy doloroso, hay familias que perdieron a ambos padres, que perdieron hijos, que la cantidad de miembros bajó drásticamente por culpa del coronavirus, entonces no hay mucho que celebrar. El mejor regalo en este minuto es estar vivo y cuidar al otro, permanecer así para no tener una segunda ola y no seguir presionando un sistema que está muy cansado.