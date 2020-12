Catalina Pulido aseguró que esta juntando firmas para ser candidata a concejal por Vitacura

La actriz Catalina Pulido anunció que se encuentra juntando firmas para postular como concejal de la comuna de Vitacura.

A través de su programa en Youtube, la intérprete señaló que "tenemos un proyecto que a mí siempre me ha gustado como ciudadana que soy, y ahora se me dio esta oportunidad y como Constituyente no voy a ir porque le tengo respeto a la Constitución. Siento que la escriben personas profesionales, muy eruditas y yo no me siento capaz".

En esa línea, manifestó que "me gustaría muchísimo hacerme cargo de la corporación cultural".

Cabe mencionar que Pulido necesita lograr un total de 310 firmas para oficializar su candidatura.