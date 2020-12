Vocera de la Suprema sobre proyecto de indulto: "Los jueces no fallan según la postura política o ideológica del imputado"

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió al proyecto presentado por senadores de oposición el cual busca indultar a los detenidos durante el estallido social.

Ante esto, Chevesich manifestó que "el Poder Judicial en general y la Corte Suprema en particular no puede comentar ni valorar el ejercicio de las prorrogativas que la Carta Fundamental le entrega a parlamentarios. Y será en esa sede, en el Congreso Nacional, donde deberá analizarse si es pertinente o no que sea ley de la República una indulte a las personas a las que se refiere esa dicha ley".

"No puede un juez o jueza hacer una anticipación previo a conocer los antecedentes de la causa, pero hay que tener certeza y tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado", añadió.

En esa línea, la vocera manifestó que los magistrados lo hacen "conforme a las pruebas que rinden partes, Ministerio Público, Defensoría Penal, sea pública o privada,, analiza la prueba, y con su mérito deberá considerar le hecho, ya sea como delito común, político, y deberá dictar las medidas que estima pertinentes".

Chevesich también aserveró que "los tribunales, tanto de Garantía como de lo Oral en lo Penal, resuelven los asuntos que son puestos en su conocimiento a través de la acusación o requerimiento que formula el Ministerio Público, y esto tiene que dar origen, si así lo estima pertinente, a un juicio de características oral y público".

"Es en esa instancia que las partes deben presentar las pruebas, en este caso el Ministerio Público, para acreditar los hechos y la participación que le atribuye a determinadas personas (...) Y la Defensoría Penal deberá hacer sus planteamientos y rendir pruebas que estime pertinente", recalcó.

Finalmente, expresó que la magistrada aseveró que "la calificación de un determinado hecho es un delito común o un delito de carácter político corresponde hacerlo previo análisis de la prueba".