JC Rodríguez a Iván Moreira: "Aquí el único golpista declarado es usted"

El periodista y conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, tuvo una dura respuesta al senador de la UDI por Los Lagos, Iván Moreira, en medio de la discusión que se dio en el espacio televisivo, por el proyecto de indulto en los casos asociados al estallido social, impulsado por parlamentarios de la oposición.

En el momento en que el conductor del matinal, abogó por las garantías en el proceso, el senador gremilalista dijo que "siento que usted me está llamando a llorar en su hombro por estos pobrecitos. Estos pobrecitos son golpistas, son violentistas, son saqueadores".

Ante tales dichos, Rodríguez arremetió: "Iván, aquí el único golpista declarado es usted. Si me escuchara con atención no me diría lo que está diciendo. Le estoy diciendo que en el grupo de personas (detenidas) hay gente que sí robó, que sí quemó micros (…) lo que le estoy diciendo es que sí había gente así, pero hay casos donde no se ha podido probar nada".