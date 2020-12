Mañana comienza la entrega del bono Covid Navidad

10:45 Presidente anunció que desde este jueves pago será presencial Bancoestado y se sumará el sábado la entrega automática. No es necesario postular y a él acceden los beneficiarios del sexto IFE. El monto es de $ 25 mil por persona y de $ 55 mil para habitantes de comunas que estuvieron en cuarentena en la última semana de noviembre

El presidente Sebastián Piñera, informó esta jornada que mañana comenzará el pago del Bono Covid Navidad creado por el gobierno.

De él son beneficiarios todas las personas que recibieron el sexto aporte del Ingreso Familiar de Emergencia, y consiste en la entrega de $ 25 mil por persona, cifra que aumenta a $ 55 mil por persona para habitantes de comunas que estuvieron en cuarentena durante la última semana de noviembre.

La entrega desde mañana será presencial y, a partir del sábado, se efectuará también en forma electrónica, dijo el Mandatario.

De esa manera, desde mañana comienza el pago presencial BancoEstado, que alcanzará a cerca de 101 mil hogares, y el sábado se sumará el pago automático de la misma entidad bancaria, que llegará a aproximadamente 2 millones 600 mil hogares.

Desde el 21 de diciembre se realizará la entrega presencial de la Caja Los Héroes, la que llegará a 649 mil hogares.

Para el pago no es necesario postular, no tiene tope de integrantes de la familia y no es en orden decreciente.

"Toda ayuda significa un alivio que es urgente y necesario", dijo el Presidente.