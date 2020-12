Navidad y Año Nuevo: Se mantienen las restricciones de reunión para comunas en cuarentena

14:20 El aforo para las comunas en Transición es de 15 personas incluyendo residentes, en Preparación sube a 20 y en Apertura Inicial llega a 30. Esto no distingue espacios cerrados o abiertos.

Segun informó el Ministerio de Salud la planificación que regirá las fiestas de fin de año en la RM serán las medidas que corresponden a una fase 2 de "Transición" la cual será sujeta a cambios el 4 de enero.

En caso de Navidad y Año Nuevo permitirá reuniones en aquellas comunas que se encuentren en fase 2, 3 o 4, y las prohibirá en las zonas que estén en cuarentena en cualquier parte del país.

El aforo para las comunas en Transición es de 15 personas incluyendo residentes, en Preparación sube a 20 y en Apertura Inicial llega a 30. Esto no distingue espacios cerrados o abiertos.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, expresó que "sabemos que hay muchas personas que están preparándose para estas fiestas".

Además recordó las otras medidas sanitarias que establecieron para los días de fiestas. Pues los horarios del toque de queda, que comenzarán el 25 de diciembre y el 1 de enero a las 2:00 AM. En el caso de navidad, terminará a las 5:00 AM, y en el de Año Nuevo a las 7:00 AM.

También se habilitará un permiso especial en Comisaría Virtual para que los adultos mayores de zonas en cuarentena puedan recibir hasta a dos visitas durante seis horas los días de navidad, que se habilitará a las 5:00 AM del día 24 de diciembre

Martorell dijo que "quisiera recordar la importancia de que se cumplan estas medidas, lo que está en juego acá es la salud y la vida de las personas", enfatizó la subsecretaria, adelantando que se reforzará la fiscalización. "Más allá de toda la fiscalización que pueda hacer el Estado, el Minsal, Carabineros, las FF.AA., la PDI y que las sanciones establecidas sean sumamente altas, lo más importante es que lo que motive a las personas sea cuidar la vida de sus seres queridos y sus propias vidas".