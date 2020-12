Presidente de la CNC y ventas navideñas respecto al año pasado: "Han repuntado 19%"

08:42 Sin embargo, Melero señaló que el pequeño comercio no ha tenido la misma suerte, pues respecto a diciembre 2019 "se estancaron, no han tenido el mismo repunte".

Esta jornada el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero conversó con Emol sobre las medidas sanitarias que se han tomado en la región Metropolitana lo que preocupó al gremio.

En esa línea Melero aseveró que "nosotros temíamos que los cierres sábado y domingo iban a causar más daño que el que causó, para ser honesto".

Además informó que durante la primera quincena de diciembre las ventas "han repuntado 19%" respecto al mismo periodo de 2019.

"Las ventas han sido muy buenas, pese al cierre de los fines de semana, especialmente para los grandes operadores, o sea, los malls, supermercados y multitiendas". Eso sí, expuso que el pequeño comercio no ha tenido la misma suerte, desde donde no han subido ni bajado sus cifras respecto al año pasado, sino que "se estancaron, no han tenido el mismo repunte", añadió el líder del gremio.

Melero además comentó la situación de algunos centros comerciales que fueron sumariados por no cumplir las medidas sanitarias exigidas por el Minsal.

A lo que el presidente de la CNC expresó que "en general" los centros comerciales han cumplido con los protocolos en cuanto a volumen de ventas.