Jean-Philippe Cretton se indignó con comentario en contra de Pamela Díaz: "Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí"

"Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí", fue la categórica respuesta que le entregó Jean-Philippe Cretton, a una usuaria que se refirió de mala forma a Pamela Díaz.

Todo esto ocurrió, cuando el animador se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

"Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la ‘chula’”, fue el mensaje de la seguidora.

Cretton no tardó en reaccionar, y lo hizo con vehemencia.

"“Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿qué sabes tú como yo me he portado antes?”, comenzó.

"“Es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar", cerró, recibiendo el apoyo irrestricto de sus fans.