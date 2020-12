[VIDEO] Denise Rosenthal sorprendió con estreno de villancico

Denise Rosenthal, sorprendió a sus fans en las redes sociales, luego de publicar un video donde interpreta un villancico.

La artista aseguró que era una sorpresa navideña, que también está disponible en su canal de Youtube. Junto a esto reflexionó sobre los últimos meses.

"Han sido meses complejos, llenos de incertidumbre, a veces de angustia. Que no se nos olvide lo esencial, el amor todo construye, todo protege. No solo en estas fechas, más bien siempre. Y no hablo del amor romántico. Debemos generar una sociedad con mayor consciencia colectiva, donde en sus cimientos se encuentren el respeto, la comprensión, la tolerancia", comenzó diciendo.

Y enseguida continuó enviando saludos a sus seguidores y agradeciendo su fidelidad.





"Felices fiestas mi gente, este regalito, se los comparto con mucho amor, para demostrar mi infinita gratitud, porque sin ustedes nada sería posible. Que este próximo año, esté cargado de más sueños, de más esperanzas y por sobre todo felicidad. Cuídense mucho, mucho. Cuiden también a quienes ama. Estoy segura pronto veremos el sol, y reunidos nuevamente cantaremos y gritaremos al mundo muchas más canciones",cerró.