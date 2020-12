Luis Pettersen sobre Felipe Rojas: "Que sufra como sufrió mi pareja Fernanda y mi hija”

Luego de que Felipe Rojas confesara lo ocurrido en el crimen de Fernanda Maciel, Luis Pettersen se refirió a esta situación en Contigo en Directo de Chilevisión.

La expareja de la joven expresó “yo nunca había tenido un odio contra alguna persona, pero a esta persona la odio con todo mi corazón“.

“Todas mis esperanzas estaban puestas en que este desgraciado confesara y dijera la verdad de una vez por todas“, contó sobre la reconstitución de escena y la confesión del único imputado en el crimen.

En esa línea, agregó que “así como la esperábamos, también fue un momento muy doloroso porque nunca me imaginé que había llegado a ese extremo de maldad con Fernanda y mi hija“.

“Fue un golpe de agua fría que nunca me imaginé. Se me vino a la mente mi hija, la Fernanda, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, rabia, impotencia (…) quería enfrentarlo (a Felipe Rojas), encararlo y golpearlo hasta aburrirme“, manifestó Pettersen.

En cuanto al momento en que ocurrió la reconstitución de escena y cómo él actuó en esa situación, el taxista señaló que fueron cosas muy fuertes en ese momento y la única forma de desquitarme fue golpeando su casa, era tanta rabia y burlas de que estuviera ahí su familia al lado de mi suegra”.

Pettersen espera que “la ley ponga la mano más pesada sobre este tipo, porque ningún perro habría hecho lo que él hizo. Lo único que espero es que la justicia, porque de la fiscal no espero nada, (…) le dé todas las penas posibles y que no tenga ningún beneficio”.

“Que sufra como sufrió mi pareja Fernanda y mi hija”, sentenció.