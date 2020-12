Daza y aglomeraciones previas a Navidad: "Nos preocupó enormemente porque puede tener efecto negativo en la pandemia"

En conversación con TVN, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reconoció preocupación entre las autoridades por la situación que se vivió en los días previos a la Navidad, con aglomeraciones y largas filas en centros comerciales en diversas ciudades del país.

"No me quiero adelantar, pero sí la situación particular que vivimos en los días previos a la Navidad (aglomeraciones y viajes interregionales), nos preocupó enormemente porque eso puede tener un efecto negativo en la pandemia", dijo Daza.

La subsecretaria de Salud, se trasladó hoy hasta la región del Biobío, donde participó en la entrega de las primeras vacunas contra el covid en la zona, las que comenzaron a aplicarse a funcionarios de la salud en el Hospital Las Higueras en Talcahuano.

Sobre el proceso, en el diálogo con la televisión, Daza dijo que "estamos viendo la luz en el camino, pero aún nos quedan muchos meses y queremos evitar esos enfermos graves por covid".

"Tenemos que mantener las medidas sanitarias, las personas están cansadas y esa fatiga hace que nos relajemos, pero no nos podemos relajar", agregó.