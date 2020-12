Paris y aumento de casos: "Si se produce una segunda ola sin lugar a dudas lo vamos a reconocer"

13:06 El ministro de Salud aseguró que "el 12, 13 de junio la cantidad de casos era 7 mil diarios y no 2.500 como tenemos hoy. Eso no significa que no estemos preocupados", replicó.

"Las cifras que tenemos hoy se encuentran bastante lejos de las registradas en los meses de mayo y junio del año pasado", zanjó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, luego de ser consultado este sábado si el país se encuentra viviendo la segunda ola de Covid-19.

Durante esta jornada la autoridad informó de 2.564 nuevos casos, registrando las cifras más altas de la enfermedad en cinco meses.

"Los escenarios no son del todo comparables", aseguró.

En la misma línea, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que "el 12, 13 de junio la cantidad de casos era 7 mil diarios y no 2.500 como tenemos hoy. Eso no significa que no estemos preocupados", replicó.

"Las cifras no son iguales a las de la primera ola, pero sí puede producirse una segunda ola si la población no toma en cuenta las medidas. La vacuna no es todavía la solución, vamos a tener vacunada al 80% de la población a fines de junio".

El ministro también aseguró que "si se produce una segunda ola, sin lugar a dudas lo vamos a reconocer. (...) Nosotros nos adelantamos a esta posibilidad. Los hospitales se están reconvirtiendo, están preparados".

Paris replicó que a diferencia de la primera vez "en este momento solo el 2,5% de los pacientes se hospitalizan en unidad de tratamiento intensivo , y la edad promedio bajó de 54 a 39 años. Eso no significa que no vamos a estar preparados para cualquier aumento de casos".