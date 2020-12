Jeannette Vega, ex subsecretaria de Salud: "Si se priorizó a grupos y después se vacuna a un famoso sin criterio de riesgo, se pierde credibilidad"

El inicio de la vacunación en el mundo llena de esperanzas a muchos, pero aunque la médico y asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Jeannette Vega expresa su confianza en la efectividad de los antídotos, no cree que la pandemia del coronavirus acabará pronto.

"Yo creo que a finales de 2021 vamos a ver algún efecto de las vacunas, en el sentido en que probablemente la circulación viral va a empezar disminuir en el mundo, pero de ninguna manera esta pandemia termina en 2021. Hay que recordar que la última pandemia de esta magnitud, en 1918 (la gripe española), el mundo se recuperó en total 15 años después", compara la exsubsecretaria de Salud Pública de la administración de Michelle Bachelet.

Para nada, primero porque no vamos a tener vacunado al 80% en el primer semestre. Eso, sin duda. Probablemente vamos a tener vacunado un porcentaje importante a finales de año, si es que tenemos disponibilidad de vacuna.

Porque no hay producción mundial suficiente. Segundo, porque el virus va a seguir circulando. No basta con que la gente esté vacunada, pues hay un porcentaje de la población en la que la vacuna no tiene efecto y, por lo tanto, el virus sigue circulando por un tiempo. Tercero, porque vamos a tener consecuencias en quienes se están enfermando, con hospitalizaciones y secuelas. Y cuarto, porque aún no sabemos cosas importantes.

No sabemos cuánto dura la inmunidad de la vacuna, y dependiendo de eso va a haber que ir pensando en revacunar. Segundo, no sabemos cómo va a evolucionar el virus y, por lo tanto, va a haber que ir monitoreando que todas las mutaciones que se vayan produciendo no hagan que pierda su efectividad.

Es correcto, porque como no hay disponibilidad para todos la primera indicación es disminuir las muertes y las enfermedades graves, entonces corresponde vacunar a aquellos grupos que tengan mayores riesgos. Los más expuestos son los trabajadores de salud porque están en contacto con pacientes covid; y los segundos son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, en particular las con diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Se pudo hacer tan rápido porque ya se había desarrollado para la epidemia del SARS (en 2002), o sea, habían muchos años de trabajo adelantado. Pero independiente de eso, la gente debe saber que lo primero que se chequea en una vacuna en la fase 1 es que sea segura, entonces todas las que pasaron la fase 1 son seguras. Luego, en la fase 2 se chequea si producen anticuerpos, inmunidad. Y de ahí, en la 3 se chequea si esos anticuerpos hacen que las personas se enfermen menos o se mueran menos. Por lo tanto, todas las que pasaron esas tres fases son seguras, producen inmunidad y protegen de enfermar.

Les diría que hay que vacunarse apenas puedan, con la primera vacuna que tengan posibilidad, porque esa vacuna pasó las tres fases.

Absolutamente y no hay que olvidar que las vacunas por ahora están autorizadas para uso de emergencia, que básicamente es: con toda la evidencia actual, ¿los riesgos de vacunar son menores a los riesgos de no vacunar? Y dos, con toda la evidencia actual, ¿los beneficios de vacunar son superiores a no hacerlo? Si a esas dos preguntas la respuesta es "sí", se le autoriza.

Más que usar personas famosas lo que corresponde es tener una comunicación consistente. Si lo primero que se definió es vacunar a los grupos que tienen más susceptibilidades, para evitar que se mueran, la gente entiende que esa es la prioridad (…) Si uno dijo eso y después va y vacuna a un famosillo o a alguien de la farándula que no tiene ningún criterio de riesgo, obviamente se pierde credibilidad.

No, a menos que esas personas cumplan con los otros criterios.

Con la primera que llegue. Cualquiera de esas tiene más de 90% de efectividad.

No lo sé porque todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad. Si el virus se comporta como otros del tipo coronavirus probablemente vamos a tener que tener vigilancia de la cepa que está circulando, y cuando haya un cambio importante, que haga que la inmunidad que tenemos ya no sirva, vamos a tener que fabricar una vacuna para la nueva cepa y vacunar a la población del mundo, como hacemos con la influenza cada ciertos años. Si tuviera que apostar, yo creo que este es un virus que va a seguir viviendo con nosotros y tendremos que tener campañas de vacunación para algunas de sus cepas cada cierto número de años.