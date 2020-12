Abrazo a la mamá no al tío: las claves del Año Nuevo

Hasta ahora la tradición era inamovible: con las 00:00 llegaban los abrazos y luego se daba espacio a una fiesta que en muchos casos terminaba cuando la mañana siguiente ya estaba avanzada.

Este año, sin embargo, la celebración del Año Nuevo será muy distinta. Con el contexto de la pandemia y el confinamiento, muchos de los ritos que se veían como costumbres van a tener que quedar en el pasado.

Así al menos lo plantea el Dr. Christian Palavecino, Tecnólogo Médico, investigador y docente de la Universidad Central, que advierte a hoyxhoy que "el mayor número de contagios ocurre intro domiciliariamente".

Pese a ello, el especialista es consciente de que es imposible esperar que la gente no se reúna a celebrar, por lo que se hace necesario tener consideraciones.

"La gente se va a juntar y eso no se puede evitar. Pero ya que nos vamos a juntar, hagámoslo bien. Entonces si nos vamos a juntar, escojamos la casa familiar más grande, la que tenga patio", parte explicando Palavecino. "Y tratemos de no juntarnos todos, no todas las familias en una sola casa. Tratemos de dividir de a grupos, de a dos familias por casa o una cosa así".

En cuanto al aforo, el investigador indica que, al ser una cifra relativa, se hace necesario el uso del sentido común. "Depende del tamaño del patio. Puede ser una persona más, una persona menos, pero tratar de pensar en 10 o 15 personas dependiendo del tamaño del lugar", explica. "Hay que utilizar un poco el criterio, ya llevamos 8 o 10 meses usando el criterio. Entonces, si nos vamos a juntar tratemos hacerlo lo más responsablemente posible. Que sea en un lugar amplio, mantengamos cierta distancia, tratatemos de ampliar la mesa, hacerla más grandecita o poner dos o tres mesas, no sentarnos todos juntos".

Abrazos

Aunque es consciente de que habrá reuniones, el Dr. Palavecino hace un llamado a ser conscientes con los clásicos abrazos de Año Nuevo.

"Mira, podemos abrazarnos entre las personas que vivimos juntos. La familia de papá, mamá e hijos que vivimos juntos. Entre esos nos abrazamos bien abrazados", comenta el especialista. "Pero a los otros familiares que vienen de visita, codito no más. Todos entienden, al final todos sabemos de qué se trata. Nadie se va a sentir pasado a llevar ni dejado de lado".

En cuanto a la fiesta, el especialista es determinante. "Ahí la cosa cambia. La fiesta, la celebración misma, yo creo que habría que posponerla", advierte. "Que sea una cena familiar, con música, pero algo más tranquilo. Porque te pones muy contento, te pones a tomar y ya se te olvidan todas las reglas, todas las normas. La recomendación sería tratar de no festejar tanto, con más responsabilidad. Porque es verdad, uno cuando está con un par de tragos encima pierde un poco la noción de la responsabilidad y todas las barreras bajan".

Ahora se han popularizado los test rápidos. ¿Pueden ser una opción previa a una reunión familiar?

Mira, sería bueno hacerse un test. El problema con los test es que pueden darte una falsa sensación de seguridad cuando te dan negativo, porque tienen baja sensibilidad. Eso significa que no detectan a todos los que realmente son positivos. Entonces si te haces el test y sales positivo te vas a quedar en tu casa, pero si te lo haces y sale negativo te da una falsa sensación de que no estás contagiando. Entonces no sé si sean tan buenos.

La percepción de riesgo se puede ver modificada. Es decir, disminuye la percepción de riesgo siendo que esos test no tienen una sensibilidad lo suficientemente alta como para asegurar que efectivamente todos los que se lo hagan van a tener resultados precisos. No va a detectar a todos los positivos. Ahora, hay unos test rápidos que lo que detectan son anticuerpos. Los anticuerpos lo que te dicen es que la persona estuvo infectada. Si tienes anticuerpos probablemente pienses que ya no te puedes infectar ni tampoco infectas, por ahí sí podría ser. Pero la percepción de riesgo disminuye, así que quizás no sean tan buenos por la falsa sensación de seguridad que te entregan.

¿Qué otra recomendación se podría dejar para esta fecha tan relevante?

Las principales recomendaciones son tratar de mantener la distancia física, no la distancia social, porque se puede sociabilizar, pero la distancia física hay que tratar de mantenerla. El uso de la mascarilla es obligatorio, pero no es para que tú no te contagies. La mascarilla no evita que te contagies, evita que las personas que están contagiadas contaminen menos superficies con la saliva, por ejemplo. Si estás enfermo y tienes la mascarilla puesta, vas a contaminar menos áreas. Entonces es mejor usarla porque no sabemos quiénes están contagiados. Es mejor seguir usándola. Y luego lo otro es el lavado de manos bien frecuente porque una de las formas más comunes en las que te llevas el virus a tus mucosas, ya sea la boca, los ojos, la nariz, y te lo llevas con las manos.

Entonces hay que tener un lavado de manos frecuente, mantener el uso de las mascarillas y la distancia física entre las personas. Lo otro es tratar de no estar confinado en un ambiente cerrado con un grupo de personas durante mucho tiempo. Eso es sumamente importante. Si pueden festejar al aire libre, muchísimo mejor. Y ahora que hace calor, mejor todavía.