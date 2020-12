"Chamagol" denunció el robo de su auto en una encerrona

09:31 A través de Twitter, Sebastián González contó que "me robaron todo, pero estoy bien"

El ex futbolista Sebastián González conocido como "chamagol" sufrió el robo de su auto durante la noche mientras se dirigía a su casa luego de su trabajo.

El ex jugador contó a través de su cuenta de Twitter que "hoy después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui una víctima más de la delincuencia en Santiago".

Además contó que sufrió de una "encerrona con violencia; me robaron todo, pero estoy bien, físicamente no me pasó nada. Están y andan desatados".

También contó dos horas después que el automóvil fue encontrado chocado.