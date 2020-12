Covid: Se reportaron 1.923 nuevos casos y hospitalizados en UCI aumentaron 16% en las últimas dos semanas

11:48 Esta jornada no se registraron decesos por causas asociadas al virus, hecho que las autoridades atribuyeron a las inscripciones en el Registro Civil, y aseguraron que no es un dato proyectable. Se realizaron 23 mil exámenes de PCR.

El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se produjeron 1.923 nuevos casos de covid, de los cuales 1.395 presentaron síntomas y 489 fueron asintomáticos.

Con ello, el total de contagios llegó a 602.028, de los cuales 13.572 se consideran en etapa activa de la enfermedad.

No hubo decesos registrados, hecho que el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, atribuyó a la no inscripción en el Registro Civil por los días feriados, y aseguró que la cifra no es proyectable. Mañana, aseguró, deberían registrarse nuevos decesos en el informe.

En Unidades de Cuidados Intensivos hay 734 personas hospitalizadas, un 16% más que en los últimos 14 días. De ellas, 580 pacientes se mantienen con apoyo de ventilación mecánica y 59 personas permanecen en estado crítico.

El sistema de salud integrado informó la disponibilidad de 273 ventiladores mecánicos, y los laboratorios dieron cuenta de la realización de 23.491 exámenes de PCR.