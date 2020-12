Alcaldesa Matthei lució una cabellera verde por el Día de los Inocentes

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lució en su cuenta en Twitter una llamativa cabellera de color verde, que generó una serie de comentarios de sus seguidores.

“Dicen que los cambios hacen bien. Yo me atreví, mis sobrinos me ayudaron a elegir el tono. ¿Les gusta? A mi me fascina. Feliz lunes para todos” dijo la alcaldesa.

Posteriormente Matthei aclaró que la imagen era simplemente una broma del Día de los Inocentes. “Feliz día de los inocentes a todos los que me escribieron y se preocuparon por mi look”, dijo.