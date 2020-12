Iván Arenas contó que fue diagnosticado de cáncer al colon y será intervenido

15:24 "Me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre", expresó el intérprete del "Profesor Rossa"

El reconocido comediante y personaje del espectáculo, Iván Arenas, quien se hizo conocido por interpretar al "Profesor Rossa" confirmó que fue diagnosticado de cáncer al colon además contó que deberá ser internado en el verano del 2021.

En una conversación con Radio ADN Arenas expresó que "Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar", contó Arenas en Radio ADN.

"Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y salga todo bien en el año. Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer. Estoy tranquilo y con mucho optimismo", afirmó.