Martorell anunció querella por fiesta masiva en espacio Broadway: "Es absolutamente indignante"

Esta jornada se dio a conocer una fiesta masiva que se estaba realizando en el espacio Broadway, la cual fue interrumpida por Carabineros y las autoridades sanitarias tras una denuncia de los vecinos.

La subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell, anunció una querella contra los organizadores del evento social y manifestó que el hecho "es absolutamente indignante".

Además la autoridad detalló que "lo que encontramos adentro fue una fiesta donde habían muchas personas tratando de hacer pasar esto como si fuera un restorán, porsupuesto no lo es. Según una de las personas asistentes la hicieron incluso firmar una declaración jurada de que no tenían covid y que no iban a estar más de dos horas, además le decían 'agachate que viene Carabineros'".

"Esa es la peor expresión que podemos tener como sociedad, estamos poniendo en riesgo la vida de las demás personas y por eso como Ministerio del Interior nos vamos a querellar y vamos a pedir las más altas penas sobre todo para los organizadores de esta fiesta", anunció.

En cuanto a los participantes que huyeron del lugar saltando las rejas, Martorell señaló que "esas personas fueron controladas más adelante, todas por carabineros. Fueron personas que buscaron sus vehículos y estaban absolutamente identificados cuando hicieron ese procedimiento".

También recalcó que "no existe una autorización para hacer fiestas en fase 2, yo creo que eso lo sabemos y lo conocen todos los chilenos porque ya se han aprendido bien el plan Paso a paso".

"Además de eso estabamos en frente a una intención de de hacer pasar esto como un restorán cuando lo que era, era una fiesta y por lo tanto insisto aquí lo que se ha cometido es un delito", cerró.