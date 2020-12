Gobierno y balance en carreteras: "Afortunadamente tenemos un tráfico menor al que teníamos presupuestado"

Los ministros de Obras Públicas y de Defensa, Alfredo Moreno y Baldo Prokurica respectivamente, realizaron un sobrevuelo por las carreteras y salidas de la región Metropolitana e hicieron un balance.

Moreno manifestó que "afortunadamente tenemos un tráfico menor al que teníamos presupuestado. Aquí en la 68 y lo mismo está sucediendo en la 78, hay una congestión menor a la que hemos tenido en los días anteriores, eso ha permitido también manejar mejor el tema de los camiones".

"En la 5 Sur todavía hay bastante congestión, pero menos que en los días anteriores y quisiera reiterar el llamado a las personas a que nos cuidemos, estas medidas son tomadas por el Ministerio de Salud para que podamos cuidarnos y cuidar a las personas que queremos", detalló.

Además el titular del MOP advirtió a quienes tienen que esperar en las rutas que hay "una altísima congestión", agregando que "la normativa de salud que obliga a detener a todos los vehículos a tener que revisar los permisos de todas las personas, naturalmente produce una congestión enorme, todos tienen que esperar. Si van a salir, lo hagan solamente si es imprescindible y van a tener necesariamente una congestión, la carretera no está preparada para detener todos los autos y revisarlos uno por uno".

Por su parte, el ministro de Defensa señaló que "tenemos hoy un día bastante bueno del punto de vista de la congestión, pero esto todo se logra gracias a que tenemos 30 mil funcionarios de las Fuerzas Armadas y 30 mil funcionarios de Carabineros e Investigaciones que están haciendo este trabajo en los distintos controles sanitarios. Por eso, queremos hacer un llamado a la comunidad a respetar estos controles sanitarios, a generar una cultura en la materia y evitar las situaciones que ustedes nos denuncian, porque la única manera que podamos enfrentar un verano de cierta normalidad, es respetando controles y todo lo que nos ha mandatado la autoridad sanitaria.

Prokurica aludió a que "los controles (...) han estado 24/7 y han estado todo el tiempo, no hay posibilidades de cumplir o tener resultados positivos, si no hay control, si no hay fiscalización".

"Me parece que los distintos llamados que ha hecho la autoridad sanitaria y las autoridades regionales, provinciales, y que están a cargo de la seguridad ciudadana, tienen que ser oídos, porque de lo contrario se van a aplicar las sanciones y creo que tienen que ser ejemplificadores para que no se vuelvan a repetir", cerró.