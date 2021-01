Daniela Castro negó ser "gordofóbica" tras sus dichos en las redes: "Quiero pedir disculpas "

La ganadora de MasterChef, Daniela Castro generó polémicas en redes sociales después de hablar sobre el movimiento "Body Positive".

En su cuenta de Instagram, aseguró que "en Chile está súper manoseado el body positive y lo usan como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por quienes queremos y podemos ser".

Con ello, entre otras palabras, habló sobre su caso en particular, comentando: “no me gusta mi celulitis ni mis kilos subidos, no los voy a amar ni regalonearlos porque creo que es por comer chancho y no hacer deporte”.

De inmediato sus comentarios causaron diversas reacciones, siendo mayoritariamente criticadas por sus seguidores, quienes incluso la calificaron como "gordofóbica".

Ante esto, la rubia salió al paso de los cuestionamientos, pidiendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

"Primero quiero pedir disculpas a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas por mi opinión", comenzó, añadiendo que "no especifiqué que éstas (sus opiniones) se trataron por lo que yo estoy viviendo con mi cuerpo, mis cambios y mi historia".