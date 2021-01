"No me metí entremedio de nadie": Carolina Molina dijo que la mujer que la atacó es ex de su pareja

La cantante Carolina Molina más conocida como "La Rancherita" se refirió a la golpiza de la que fue víctima por una mujer, quien según confirmó es la ex de su pareja actual.

En una conversación con La Cuarta, la intérprete “agarraron unos ceniceros, adornos, y comenzaron a pegarme en la cara, el cuerpo, la espalda”.

“Nunca hice nada malo, no me metí entremedio de nadie, cuando empecé con mi pareja ellos ya llevaban harto tiempo separados. Vivieron juntos por un tiempo porque él no la quiso echar a la calle por el niño, pero ella como que todavía no lo asume. Incluso inició una campaña para dañar mi imagen”, expresó.

En esa línea, Molina contó que “cuando estábamos empezando con mi pareja yo tenía que estar viajando y nos mandábamos fotos. Entonces ella accedió al teléfono de mi pareja, sacó las fotos y empezó a compartirlas, diciendo que yo me había metido entremedio, cosa que nunca hice”.

“Se ha dedicado a hacernos la vida imposible… En mayo y agosto del 2020 me envió mensajes advirtiéndome, y si no molestaba a mi pareja. Cada vez que publicábamos algo lo llamaba para hostigarlo”, añadió.

Además la cantante contó que tenía sospecha de estar embarazada donde señaló que "quizás el hijo de mi pareja escuchó en ese momento e inocentemente se lo comentó”.

“De hecho, mientras me golpeaban yo les decía que pararan, que estaba embarazada, pero me pegaban con más ganas. Por si fuera poco vieron una carterita que tenía, era de marca y se la robaron con todos mis documentos mexicanos y una platita que había juntado, que tenía que llevarla al banco”, relató.